حراك دبلوماسي لإعادة ليبيا إلى المسار السياسي

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تشهد الأزمة في ليبيا حراكاً دبلوماسياً من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة استئناف المسار السياسي لإنهاء الحرب القائمة بصيغة تضمن عدم تحويل الدولة الليبية إلى مرتع للميليشيات والمرتزقة.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تؤيد وقفاً فورياً لإطلاق النار في ليبيا وإجراء محادثات سياسية تفضي إلى تشكيل سلطات حاكمة موحدة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف نقل الرسالة إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في اتصال هاتفي.

ضرورة

في الأثناء، أكدت مصر وفرنسا ضرورة استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والقضاء على الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي «جان إيف لو دريان»، لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن الاتصال تناول بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية وسُبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا.

واقع

من جهة أخرى، تشير مجريات الأمور في العاصمة الليبية إلى تدشين الأتراك مرحلة العمل على القضاء على الميليشيات المحلية، وتحويل طرابلس إلى جيب محتل خاضع بالكامل لمرتزقة أردوغان وميليشيات مدينة مصراتة التي يصفها الإعلام التركي بقوات أتراك ليبيا.



وقال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد مغيب، إن تركيا لا تثق إلا بميليشيات مصراتة، لافتاً إلى أن هذه الحقيقة فطن لها قادة الميليشيات في طرابلس والزاوية وبقية المدن الموالية لها أخيراً بعد أن تحولت من مجرد شكوك حاول قادة ميليشيات مصراتة إخفاءها إلى واقع ملموس سيطر على الواقع المليشياوي بعد انسحاب الجيش من قاعدة الوطية وسيطرة الغزاة الأتراك عليها.

ويرى النائب أن هذا التفطن جاء بعد فوات الأوان، لأن الغزاة استطاعوا أن يضعفوا ميليشيات الزنتان بعد عملية إقصاء متعمد ومخطط له من قبل المخابرات التركية، كما تم عزل وإضعاف وتهميش ميليشيات الزاوية وقطع الدعم عنها عدة مرات.

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