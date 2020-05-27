تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة

المصدر: (عدن - البيان)

دمرت مقاتلات التحالف العربي، مخزناً للأسلحة للحوثيين، في مديرية كتاف، التابعة لمحافظة صعدة.

ووفق ما ذكره محور كتاف القتالي فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات ، مخزناً رئيسياً للأسلحة والذخائر بالقرب من وادي الفرع التابع لمديرية كتاف فدمرته، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة عقب الغارات كما شوهت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف.

وقتلت عناصر مليشيا الحوثي التي تتولى حراسة المخزن وتتمركز بجواره. إلى ذلك دمرت مقاتلات التحالف عربتي كاتيوشا في مديرية مستبأ التابعة لمحافظة حجة، كما دمرت مركز حرب إلكترونية كانت تستخدمه المليشيا للتشويش على منظومة الاتصالات.

حيث قتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قياديان ميدانيان. في محافظة الجوف فأقدمت عناصر المليشيا على قتل ‬سائق حافلة لنقل الركاب في إحدى نقاطها المنتشرة بين مديرتي الحزم عاصمة المحافظة ومديرية المصلوب. ‏ ووفق مصادر محلية فإن الحادثة أتت وسط صراع أجنحة بين عناصر مليشيا الحوثي المنحدرين من محافظة الجوف وأولئك القادمين من محافظة صعدة حول المناصب والجبايات، إذ يتهم الطرف الأول الأخير بالاستحواذ على المواقع المهمة وتعيين المنحدرين من الجوف في المناصب الهامشية.

المصادر ذكرت لـ"البيان"، أن المنتمين للمليشيا من م حافظة الجوف والذين لعبوا دوراً خيانياً أسهم في إسقاط عاصمة المحافظة اتهموا القادمين من صعدة باستخدامهم كوقود للحرب، بحيث يسهلون لهم عملية السيطرة على عاصمة الجوف ، وأن مجاميع من هؤلاء انسحبوا من الجبهات على خلفية هذا الصراع، حيث استأثر القادمون من صعدة على المواقع المرتبطة بالموارد المالية والسيطرة على ممتلكات التجار.

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