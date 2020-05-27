باريس: أي ضم إسرائيلي لأراضٍ من الضفة لا يمكن أن يبقى دون رد

المصدر: (باريس، القدس المحتلة - وكالات )

كرّرت فرنسا دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع «لا يمكن أن يبقى من دون رد».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنية «ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، وبخاصة ضم أراضٍ»، مضيفاً إن «أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى من دون رد».

وأمس، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل ميكي زوهار أن الإجراءات التشريعية الخاصة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية ستبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عنه القول إن الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره.

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