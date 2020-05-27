تخفيف قيود في السعودية والأردن وفلسطين وتونس

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تشهد السعودية والأردن وفلسطين وتونس تخفيفاً في الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة كورونا. وستبدأ السعودية تخفيف القيود على التنقل والسفر هذا الأسبوع.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بياناً أمس، جاء فيه أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءاً من 21 يونيو. وستشهد المرحلة الأولى، التي بدأت أمس، تقليص حظر التجول من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصراً حتى السادسة من صباح اليوم التالي. وسيسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة، بما في ذلك مراكز التسوق. وسيسمح بحرية التنقل بين 6 صباحاً و8 مساء بدءاً من 31 مايو. وسيسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية، ولكن حظر الرحلات الجوية الدولية سيظل سارياً.

كما ستسمح المملكة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالعودة إلى أعمالهم. وستبقى اللقاءات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 شخصاً محظورة.

وأعلنت الحكومة الأردنية استئناف عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعد أكثر من شهرين من التوقف. وأشارت إلى أن الموظفين سيكونون من سكان المحافظة التي توجد فيها الدائرة الحكومية التي يعملون فيها. وفي حال تطلّبت احتياجات العمل ضرورة وجود موظفين من محافظات أخرى يتمّ إصدار تصاريح لهم.

ولكن، يستمر إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

وفي فلسطين، يعود القطاع العام والخاص للعمل بعد إجازة العيد، فيما أعادت كنيستا المهد والقيامة فتح أبوابهما أمام المصلين والزائرين أمس، بعدما بدأت السلطات الفلسطينية والكنسية تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

وقصرت كنيسة المهد عدد الحاضرين داخلها على 50 شخصاً على ألّا يكون لديهم أي ارتفاع في درجات الحرارة وأن يلتزموا وضع الكمامات. وفتحت أيضاً كنيسة القيامة في القدس أبوابها ولكن سيكون على المصلين تنسيق زياراتهم مسبقاً.

ومن المتوقع أن يستأنف المسلمون أيضاً الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس هذا الأسبوع. وأعلنت د. مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي تونس، فتحت المقاهي والمطاعم أبوابها أمس، بعد غلق استمر أكثر من شهرين منذ إعلان الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز