دولة عربية تطالب بشطب ديون أفريقيا لمواجهة «كورونا»

المصدر: نواكشوط - واس

طالبت موريتانيا بشطب ديون دول القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة فيروس «كورونا». وقالت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان لها بمناسبة «يوم أفريقيا»: «إنه لا غنى عن شطب مديونية القارة الأفريقية لتكون في مستوى مجابهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية».



وأشارت إلى عبء البؤر التقليدية للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة التي ظلت جميعها عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود لشعوب القارة.



وتحتفل دول القارة الأفريقية يوم 25 مايو من كل عام بـ«يوم أفريقيا» الذي يواكب ذكرى تأسيس أول منظمة للعمل الأفريقي المُشترك، عبر منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963م.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز