السعودية .. الموارد البشرية توضح آلية عودة موظفي القطاع العام

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.

وأضاف الوزير في كلمة له، أنه بعد التوقف لمدة شهرين ونصف حان الوقت الآن لفتح الأنشطة لدفع العجلة الاقتصادية، مؤكداً أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال الفترة الماضية، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد، ونحن فخورون بذلك وسندعم ونشجع هذه المكاسب.

وأشار إلى أن العمل في القطاع العام لم يتوقف بل استمر عن بعد وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع العمل عن بعد، وفخورون بما قدموه من تحمل للمسؤولية، ولضمان الانسيابية في الحضور والانصراف سيكون هناك نظاما مرنا لذلك.

ونوه أنه اعتباراً من الأحد 8 شوال سيكون بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

وأكد أن حضور الموظفين سيكون وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات: المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص. المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص. المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.

وقال إن بعض الأنشطة في القطاع الخاص شهدت عودة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكان لها مردود ايجابي واضح، والآن وبعد فتح الاعمال سوف تتسع الدائرة ويزيد عدد العاملين والمستهلكين، مشددا على أن هذه المرحلة تحتاج إلى موازنة بين متطلبات الوقاية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية ويعتمد ذلك على وعينا جميعا وادراكنا للمسؤولية.

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