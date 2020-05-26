الصحة السعودية توجه تحذيراً مهماً بشأن كورونا

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

حذّرت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين من استهتار البعض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أنه ما زال موجودا وأن الجائحة ما زالت مستمرة، وأنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.

أوضح ذلك متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، مضيفا أن الأوضاع أصبحت أفضل وتوفر لنا التحكم في الفيروس والسيطرة عليه، مع ضرورة تطبيق السلوكيات التي تحمينا منه.

وأشار إلى أنه في المرحلة القادمة ليست المسؤولية أن يحمي الإنسان نفسه فقط، بل أسرته وأحبابه والمجتمع كله، لأن التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر بالكل.

وأضاف أنه لو كنا على بعد أمتار كثيرة من الآخرين، وهنالك خطر يقع أمامنا ونتركه دون أن نحذر منه سيكون هناك مجال أن ينتقل منه تفشٍ، ويعود إلينا بطريقة أخرى أو لأحبابنا.

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