السعودية تسجل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف المتحدث أنه تم عمل 16664 فحصا مخبريا جديدا، تضاف إلى إجمالي الفحوصات التي تمت ويصل الإجمالي بها إلى 738743 فحصا مخبريا دقيقا، وتم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا.

وأكد أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63% تقريبًا، ونسب الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53% تقريبًا وتعتبر الأقل في دول العالم، وتم تسجيل 12 وفاة جديدة لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

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