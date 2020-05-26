إسقاط «مُسيّرتين» للحوثيين في الجوف

المصدر: (عدن - وكالات)

أسقطت القوات المشتركة في محافظة الجوف اليمنية طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الحزم عاصمة المحافظة، فيما صعد قادة الميليشيا من خطابهم المعارض لجهود إحلال السلام ووقف الحرب.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أسقطت الطائرتين المسيرتين في المدخل الشرقي لمديرية الحزم حيث ترابط القوات هناك بعد أن حررت عدداً من المواقع، وأن هاتين الطائرتين كانتا للاستطلاع ورصد مواقع القوات المشتركة وتجهيزاتها ونوعية الأسلحة التي بحوزتها، وقالت إن القوات المشتركة في جبهة نهم كانت أسقطت ثلاث طائرات مسيرة من نفس الطراز عندما كانت تحلق على دفعات فوق مواقع القوات المشتركة وبالذات في منطقة نجد العتق.

إلى ذلك أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز بالتفاف القبائل حول قوات الجيش في المعركة ضد ميليشيا الحوثي وثمن المواقف الوطنية والمشرفة للقبيلة اليمنية المساندة للجيش منذ الوهلة الأولى لانطلاق شرارة المقاومة ضد الميليشيات الانقلابية وحثهم على استمرار هذا الدعم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء وكل المحافظات من سيطرة الميليشيا.

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