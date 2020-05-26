«كورونا» يضرب قمة الهرم بسلطة الانقلاب الحوثي

المصدر: (عدن - البيان)

ضرب فيروس «كورونا» قمة هرم سلطة الانقلاب الحوثي في صنعاء، حيث تأكدت إصابة سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وهو السلطة الاسمية في مناطق سيطرة الميليشيا في حين تتكتم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على إصابات أخرى لقياديين فيها، مثلما تخفي الأرقام الحقيقية لأعداد الإصابات والوفيات نتيجة انتشار هذا الفيروس.

وأكد مصدران قريبان من السامعي أن إصابته بفيروس «كورونا» تأكدت من خلال الفحص قبل ما يزيد على أسبوع وأنه تجاوز منذ يوم مرحلة الخطر، لكنه مازال يتلقى العلاج في فندق بصنعاء حولته الميليشيا إلى محجر طبي خاص بقيادتها فقط، لضمان عدم تسرب أخبار إصابتهم إذا أدخلوا أحد المستشفيات التي يعمل فيها أطباء وممرضون لا يتبعون الميليشيا.

ورغم وفات العشرات يومياً وامتلاء المستشفيين اللذين خصصتهما الميليشيا لعلاج المصابين بفيروس «كورونا» ومطالبتها المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الاشتباه والإصابة بالفيروس إلا أن الميليشيا ترفض حتى الآن الكشف عن الأرقام الحقيقية لعدد المصابين والمتوفين باستثناء أربع حالات قالت إن إحداها توفيت وتعافت حالتان.

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