بتوجيهات محمد بن زايد.. «الهلال» تغيث 90 ألف يمني في رمضان

المصدر: حضرموت - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. وزعت هيئة الهلال الأحمر 770 طناً و400 كيلو من المواد الغذائية على أهالي محافظة حضرموت في اليمن ضمن برنامج المساعدات الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك للوقوف إلى جانب الأسر المحتاجة والمتضررة من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات بمحافظة حضرموت جراء وباء فيروس كورونا المستجد.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأهالي بالمحافظة على تطبيع الأوضاع الإنسانية في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني، للتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد للحد من انتشار جائحة «كورونا».

وسيرت الهيئة خلال شهر رمضان الفضيل، «18000» سلة غذائية تزن «770 طناً و400 كيلوغرام» استفاد منها «90000» فرد من الأسر المستهدفة، موزعة على مختلف مديريات محافظة حضرموت، حيث شكلت هذه المساعدات الإغاثية عنصراً إيجابياً بالنسبة لآلاف العائلات.

تلبية الاحتياجات

وقال حميد راشد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه الحملة تأتي ضمن المشاريع الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، للوقوف مع الأسر المحتاجة بمحافظة حضرموت وخصوصاً مع تداعيات انتشار جائحة فيروس «كورونا».

وأكد الشامسي حرص الهيئة على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى كل المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لإيصال المواد الغذائية لمستحقيها.

من جانبه أعرب المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات على هذه الجهود الإنسانية التي تقوم بها في محافظة حضرموت، لافتاً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي أثبت كفاءته وقدرته على توزيع الإغاثة في أصعب الظروف من خلال توفير طاقم متكامل يعمل على الأرض ليس في حضرموت فقط ولكن على مستوى اليمن عموماً.

لفتة إنسانية

وعبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها الكبيرة بهذه المبادرة الإنسانية معربة عن شكرها البالغ وتقديرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب وسط معاناة الأهالي وحاجتهم الماسة لمختلف المساعدات، وفي الوقت الذي بات فيه الحصول على المواد الغذائية أمراً صعباً في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد والارتفاع الكبير لأسعار هذه المواد في السوق المحلية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغ «25410» سلال غذائية تزن «1369 طناً و128 كيلوغراماً» استفاد منها «127050» فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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