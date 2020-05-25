فلسطين تعلن عودة الحياة إلى طبيعتها

المصدر: القدس المحتلة- وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن مجموعة من القرارات، من شأنها أن تعيد الحياة إلى مجراها الطبيعي، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة من فيروس «كورونا».

وأوضح اشتية، خلال مؤتمر صحافي عقده أمام مجلس الوزراء في رام الله، أن المحاكم ستعود للعمل بعد إجازة العيد، كما تعود جميع الوزارات والهيئة الرسمية، اعتباراً من بعد غدٍ لعملها، مع مراعاة إجراءات السلامة.

وأكد اشتية رفع كامل الحواجز بين المحافظات، وعودة قطاع المواصلات العامة للعمل بشكل طبيعي، والسماح بعمل الحدائق العامة والأماكن الترفيهية المفتوحة.

وتعمل وزارة الصحة على بروتوكول سلامة صحي، يترتب عليه إعادة فتح الحضانات، وفق إجراءات السلامة.

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