فتح كنيسة القيامة ومساجد في غزّة

المصدر: القدس المحتلة، غزّة - وكالات

أعيد فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة، أمس، مع الالتزام بإجراءات السلامة. وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، أصدروا بياناً أعلنوا من خلاله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطاً بوجود حتى 50 شخص كحد أقصى، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة، مشدّدين على ضرورة الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين، وتجنب العبادة التي ينطوي عليها الاتصال الجسدي كلمس وتقبيل الأحجار، والأيقونات، والملابس والعاملين في الكنيسة، فضلاً عن التقيّد بالتعليمات المتبعة.

على صعيد متصل، استقبلت مساجد قطاع غزة، المصلين لأداء صلاة عيد الفطر وسط تدابير احترازية. وجرى التشديد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال الصلاة داخل المساجد التي فتحت أبوابها قبل يومين، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها. وأعلنت وزارة الصحة، أول من أمس، عن تسجيل أول حالة وفاة في القطاع بفيروس كورونا لمسنة تبلغ «77 عاماً» من نزلاء الحجر الصحي.

وكانت هذه حالة الوفاة الأولى بفيروس كورونا في غزة والخامسة في الأراضي الفلسطينية التي سجلت بالإجمالي 602 إصابة بالفيروس بواقع: 319 في القدس، و228 في الضفة الغربية، و55 في قطاع غزة فيما تماثل نحو 80 في المئة من الإصابات للشفاء.

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