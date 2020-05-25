جرائم بالجملة لمرتزقة تركيا في ليبيا

المصدر: بنغازي- البيان

عبرت أطراف إقليمية ودولية عن مخاوفها من أن يتعمد مرتزقة أردوغان وحلفاؤهم من مسلحي الجماعات الإرهابية ارتكاب جرائم جديدة في حق المدنيين في مناطق غرب ليبيا، في الوقت الذي أعرب فيه مراقبون لـ«البيان» عن مخاوف من استعمال القوات التركية غازات محرمة دولياً ضد المناطق الآهلة بالسكان في محاولة لإلصاق التهمة بالجيش الوطني الليبي، على غرار ما سبق أن قامت به ميليشيات موالية لتركيا في شمال سوريا.

وعلمت «البيان» أن طائرات نقل هبطت مساء الجمعة الماضية بمطار قاعدة معيتيقة محملة بشحنات جديدة من الأسلحة التركية لاستعمالها في المعارك ضد الجيش الليبي.

في الأثناء، أوضح شهود عيان من مدينة الأصابعة التي دخلها المرتزقة الأتراك وجماعات إرهابية الخميس الماضي حجم الانتهاكات، والتي تراوحت بين الاعتقال على الهوية والتعذيب ونهب المنشآت الخاصة والعامة واقتحام المنازل والسطو على الأموال، في تكرار لما حدث قبل ذلك في مدن الساحل الغربي ارتكبها الإرهابيون والمرتزقة.

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