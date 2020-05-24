الملك سلمان: نرى الأمل في قادم أيامنا

المصدر: دبي- البيان

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه يرى الأمل في قادم الأيام في ظل تفشي جائحة كورونا.



وكتب الملك سلمان في تغريدة على تويتر: «نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه». وأضاف: «نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير».



وكان الملك سلمان قد وجّه كلمة للمواطنين السعوديين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الفطر المبارك، امس، موجهاً الشكر إلى المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على وقوفهم بكل إخلاص ووفاء مع ما اتخذته الأجهزة المعنية من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية، هدفها الإنسان.

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