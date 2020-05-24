فيديو.. كشف حقيقة هروب إمام مسجد من الشرطة أثناء صلاة العيد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية في مصر أن صاحب واقعة محاولة إقامة صلاة العيد فى مدينة نبروة، ليس أماما ولا خطيبا يتبع الأوقاف، بينما هو طالب ثانوي.

وأشار زيادة إلى أن الواقعة كانت فى منطقة خالية، بعيدة عن المساجد، ولا يوجد أى علاقة لوزارة الأوقاف بتلك الواقعة، وفقا لليوم السابع.

يذكر أنه تم تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يشير إلى مطاردة الأمن لأحد الأشخاص حاول أن يقيم صلاة العيد داخل مدينة نبروة وجاء فى مقطع فيديو يظهر فيه احد الأشخاص يرتدي ملابس ازهرية ويحاول الفرار من أفراد الشرطة.

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