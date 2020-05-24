السعودية تسجل 2399 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الاحد" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا عن تسجيل (2399) إصابة جديدة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 72560 حالة، وعدد الحالات النشطة 28650 حالة، منها 372 في حالة حرجة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. محمد العبدالعالي إلى تعافي 2284 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 43520 ، وتسجيل 11 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 390 .

واوضح أن عدد الفحوصات المخبرية الجديدة بلغت 18919 وبذلك يصبح إجمالي الفحوصات 703534 فحصاً .

وأضاف أن 34% من الحالات الجديدة لسعوديين و 66 % من جنسيات أخرى.

و تابع أن 21% من الحالات الجديدة لإناث بينما 79% منها لذكور و في تفاصيل الحالات بين أن 10% من الإصابات الجديدة للأطفال و 87% منها لبالغين و 3% لكبار سن.

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