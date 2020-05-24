مقترح بديل

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

قدّمت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا، مقترحاً مضاداً للمبادرة الألمانية الفرنسية الخاصة بخطة إعادة إعمار لدول الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا».

وتؤيد الدول الأربع، المحافظة مالياً، تأسيس صندوق طوارئ فريد، لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان من المستشارية النمساوية، أمس، أنه من المهم، بصفة خاصة للدول، تحديد الفترة الزمنية لهذه المساعدة الطارئة بعامين. وفي المقترح المضاد، الذي جرى إعلانه بالفعل عدة مرات، توضح الدول الأربع، أنها لن توافق على تبادل الدَيْن وزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

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