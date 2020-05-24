أزمة الكهرباء تنذر باحتجاجات في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

تشهد العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات وسط وجنوب البلاد تزايداً لافتاً في انقطاع التيار الكهربائي عن المدن، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتسبب هذا الانقطاع في عودة موجة التدوينات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى عودة الاحتجاجات من جديد. واستذكر العشرات من المتفاعلين تصريحات ووعود وزراء الحكومات المتعاقبة حول تحسين الكهرباء التي باتت مشكلة مستعصية، على الرغم من الحلول التي وصلت إليها دول العالم.

وقال ناشطون إن «عدم توفير التيار الكهربائي في بغداد ومدن الوسط والجنوب يُنذر بعودة الاحتجاجات».

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