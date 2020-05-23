بشرى العيد.. متعافو «كورونا» يتجاوزون 50.5% من إجمالي الإصابات

المصدر: دبي ـ البيان، ووام

حملت ليلة عيد الفطر بشرى سعيدة لأهل الإمارات، حيث تجاوز إجمالي المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد 50.5% من إجمالي الإصابات، حيث بلغت حالات الشفاء 14495، فيما بلغت حالات الإصابة 28704 إصابات، متفوقة بذلك على متوسط نسبة الشفاء العالمية والتي بلغت 41.4%، والخليجية والبالغة 42.77%.



وتفصيلاً، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 697 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 14,495.



كما أعلنت إجراءها أكثر من 39 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.



وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 812 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 28,704 حالات.



وأعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 244 حالة.



وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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