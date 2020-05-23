الجيش الليبي: محاولات تركية بائسة لترويع المدنيين

المصدر: طرابلس- البيان- وكالات

قال الجيش الليبي، إن هذه المحاولات التي تقوم بها تركيا، من خلال طيرانها المسير، هي تهديد مباشر وحقيقي لسلامة المدنيين، وهي محاولات بائسة، كلفتهم الكثير من الخسائر المادية، وستكلفهم المزيد في حال تكرارها، مشيرة إلى أن القوات المُسلحة، تترصد كافة أجواء مناطق العمليات، وهي على أعلى درجات الجاهزية، لردع أي غزو يهدد أمن وسلامة ليبيا.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي الليبية، أنها قامت باستهداف وإسقاط طائرة تركية مُسيرة، بالقرب من منطقة القريات، بعد منتصف ليل اليوم السبت، بالإضافة إلى إسقاط مسيرة تركية أخرى، في نفس المنطقة، فجراً، بالقرب من منطقة القريات، وكذلك طائرة ثالثة جرى استهدافها وإسقاطها في منطقة بوالغريب جنوب مدينة بني وليد.



كما أعلن الجيش الليبي، تصديه لهجوم شنته ميليشيات كتائب الوفاق، بقيادة القوات التركية، في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس.



وأضاف مركز «عمليات الكرامة»، أن الخسائر البشرية من كتائب الوفاق، بلغت 18 قتيلاً، فضلاً عن سقوط بعض الجرحى، من بينهم آمر سرية الاقتحام، التي يُطلق عليها «النعاس»، وآمر سرية في لواء المحجوب، يدعى «المسلاتي»، وعدد من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز