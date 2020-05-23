«كورونا» يحصد أول حالة وفاة في غزة

المصدر: غزة-البيان،وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل أول وفاة بفيروس «كورونا»، لمسنة داخل مستشفى الحجر في معبر رفح.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عاماً)، من محافظة خان يونس، توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس «كورونا»، وهي من ذوي الأمراض المزمنة.



وأكدت الوزارة، أن هذه هي حالة الوفاة الأولى في قطاع غزة، وأنه جاري اتخاذ التدابير اللازمة وفق البروتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس «كورونا».



ووفق الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في قطاع غزة، 55 إصابة، تماثل 16 منها للشفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة 39 حالة.

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