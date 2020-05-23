المغرب يسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7375 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 197 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 196 مصابا ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4573، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 125593 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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