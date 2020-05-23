برلمانية مصرية: هذا هو سر شفائي من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت عضوة البرلمان المصري شرين فاروق إن فيروس كورونا خطير ويجب أن لايستهان به حيث ينشر عدواه بشكل سريع بين الناس.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن عضوة مجلس النواب شرين فراج تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، وغادرت المستشفي وعادت إلى منزلها الجمعة.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزي، في تصريحات صحفية، أن العضوة شرين فراج تعافت تماما من المرض.

وعلق النائب مصطفي بكري قائلا:إن زميلته في البرلمان المصري "تعافت تماما من المرض وعادت إلى منزلها، وقد تحدثت معها منذ قليل وكانت سعيده للغاية وتشكر الجميع".

وقالت النائبة البرلمانية بحسب اليوم السابع إن تجربتها مع كورونا لم تكن بالسهلة، بل "كانت قاسية وغاية فى الصعوبة"، مناشدة جموع المصريين بالانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أنها أصابت ابنيها الاثنين، وتابعت: "أنا نقلت لهم المرض، وتعجبت من سرعة انتشار المرض، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعى بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض".

وتابعت: شعرت بضيق في التنفس، ثم ارتفاع بدرجة الحرارة، ولدى البعض قد يتطور المرض إلى التهاب رئوي، ومن المهم التوجه إلى المستشفى فور الشعور بالأعراض".

وأضافت فراج أنها "شفيت بعد تناول دواء لعلاج الملاريا".

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