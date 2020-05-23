مصر توافق على استئناف مفاوضات سد النهضة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت مصر موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل مصدر توترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر أعربت عن «استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده».

وشددت الخارجية على أهمية أن يكون الاتفاق «جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح أثيوبيا والسودان».

وكان السودان أعلن، أول من أمس، الاتفاق مع أثيوبيا على العودة برفقة مصر و«بأسرع فرصة ممكنة» إلى التفاوض حول سد النهضة، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، في بيان، «اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء بترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة».

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في فبراير الماضي إثر رفض أثيوبيا التوقيع على مسوّدة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي. وفي 12 مايو، رفض السودان اقتراحاً أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد في يوليو المقبل.

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