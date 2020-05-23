الكاظمي: أحبطنا هجوماً كبيراً لـ«داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أن قوات الأمن أحبطت هجوماً كبيراً لتنظيم داعش الإرهابي، عقب إلقاء القبض على القيادي في التنظيم عبد الناصر قرداش.

وقال الكاظمي: «وفر التحقيق مع مسلحي التنظيم، وقياداته ممن ألقي القبض عليهم في مناطق صلاح الدين وشمال الأنبار وجنوب الموصل وديالى، الكثير من المعلومات التي ساهمت في توجيه ضربات استباقية ضد داعش، ومن بين ذلك إفشال القوات الأمنية شن عمليات داخل بغداد، عبر تفجيرات بعبوات ناسفة، وسيارات ملغمة، تستهدف الأسواق الشعبية المكتظة».

ودعا إلى بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين، وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين، وقطع الطريق أمام عودة تنظيم داعش إلى العراق.

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