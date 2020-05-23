البرلمان التونسي يستجوب الغنوشي 3 يونيو

المصدر: تونس - وكالات

أعلن مكتبُ البرلمان التونسي، أمس، عقدَ جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ووفق مكتب البرلمان، سيتم النظر في لائحة تتعلق بمواقف الغنوشي حول التدخلات في ليبيا. وكانت أربع كتل في البرلمان التونسي دعت رئيس المجلس راشد الغنوشي، إلى عدم الزج بالبرلمان في هذا الشأن، كما طالبت بمساءلة الغنوشي خلال جلسة عامة على خلفية تهنئته للسراج باستعادة قاعدة الوطية العسكرية.

وأكدت الكتل البرلمانية الأربع، أن الغنوشي لا يملك الصلاحية القانونية للتعبير عن أي موقفٍ باسم البرلمان. وتزايدت حدة الرفض التونسي مؤخراً تجاه التجاوزات التي يقوم بها الغنوشي خدمةً للمشروع الإخواني في المنطقة. وتوسع الرفض التونسي ليشمل الطبقة السياسية التي دعت إلى اتخاذ موقف حازم ضدّ الغنوشي بعدما أصبح يشكّل، برأي الكثيرين، تهديداً للأمن القومي التونسي.

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