الأحد أول أيام عيد الفطر في الكويت والبحرين والأردن

المصدر: وام

أعلنت دولة الكويت عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذه الليلة وأن يوم غد "السبت" هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم بعد غد " الأحد " هو أول أيام شهر شوال أول أيام عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك في بيان للمستشار يوسف المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية رئيس هيئة الرؤية الشرعية في الكويت مساء اليوم.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم غد "السبت" هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1441 هجرية، وأن يوم بعد غد "الأحد" هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت الأردن أن يوم غد "السبت" هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم بعد غد " الأحد " هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

أعلن ذلك الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتي عام الأردن مساء اليوم.

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