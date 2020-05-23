الداخلية السعودية تطبق منع التجول الكامل بجميع مناطق المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت الجهات الأمنية في السعودية من الساعة الخامسة من عصر أمس الجمعة في تطبيق قرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة، والذي يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 27 مايو 2020م.

ووفقا لموقع أخبار 24 السعودي، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن رجال الأمن سيقومون بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، وكذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأهاب بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأشار إلى استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقاً، مثل نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 10 مساءً، وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات.

وأكد على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري.

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