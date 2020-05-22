عودة الجامعات إلى تونس يوم 8 يونيو

المصدر: تونس- البيان- وكالات

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس ببلاغ لها على صفحتها الرسمية، أن رئاسة الحكومة قررت أمس عودة الجامعات يوم 8 يونيو المقبل القادم.



وشددت الوزارة في هذا الصدد حرصها على سلامة الأسرة الجامعية ومواصلة استعداداتها لاستكمال السنة الجامعية 2019-2020 في أفضل الظروف، منوهة بمجهودات مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن.



واقترح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العام لطلبة تونس، هشام العمدوني، اليوم الجمعة 22 مايو 2020 تأجيل عودة الدروس المقررة ليوم 8 يونيو القادم وتأجيلها إلى شهر سبتمبر في حال عدم توفر إجراءات الوقاية، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعلم ممثلي الطلبة من المنظمات الطلابية بالبروتوكول الصحي الذي يفترض بها تطبيقه.



في المقابل اقترح الاتحاد العام لطلبة تونس تأجيل العودة الجامعية إلى سبتمبر القادم لتأمين عودة جامعية سليمة وآمنة من خطر العدوى بفيروس «كورونا» المستجد، مشدداً على وجوب اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة.

ولاحظ الاتحاد في بيان أن سلطة الإشراف لم تتخذ بعد الإجراءات الوقائية اللازمة، على غرار توفير آلات قيس حرارة الجسم والمحلول المعقم والكمامات.



وأعلنت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق اعتبارا من الرابع من يونيو المقبل بعد أكثر من شهرين على الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.



وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية، إذ يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي يتضمن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.

ولا تزال التنقلات بين الولايات في البلاد محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز