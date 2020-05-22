الحكومة المصرية توضح حقيقة عودة الطيران مع عيد الفطر

المصدر: القاهرة - وكالات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها إعادة حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بالتزامن مع قدوم عيد الفطر السعيد، وعلقت الحكومة المصرية على ما تم تداوله، مؤكدة أن لا أساس له من الصحة.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على حسابه الشخصي عبر منصة الفيسبوك: «أن ما تم تداوله من أنباء على مواقع التواصل بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر، أمر غير صحيح، وتعليق الطيران ما زال سارياً».



وأكد المركز، أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدابير مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



وأشارت وزارة الطيران المدني المصرية إلى أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.



وكانت قد أعلنت مصر تعليق حركة الطيران من أول شهر أبريل المقبل، حيث اتخذت السلطات المصرية عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



من جهة أخرى، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة تحليل فيروس «كورونا» بالمنازل، أمر غير صحيح.



وأوضحت الوزارة، أن تحليل الـ«pcr» للكشف عن فيروس «كورونا» يتم في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط. كما أوضحت أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس «كورونا»، أمر غير صحيح.



وأوضحت الوزارة، أن هذا المنشور مزيف، مشددة على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم تطبيقها بشكل رسمي.

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