المناطق تتساقط من يد الحوثيين في الجوف

المصدر: عدن - البيان

حققت القوات المشتركة انتصارات جديدة في جبهة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، بعد تحرير عدد من المواقع التي كانت في قبضة ميليشيا الحوثي، فيما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات لهذه الميليشيا في جبهات محافظة الضالع جنوب البلاد.



‏وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن قوات الجيش بدأت عملية واسعة لاستعادة عاصمة محافظة الجوف وتمكنت خلالها من تطهير عدة مواقع في شرق مديرية الحزم وهي عاصمة المحافظة بعد معارك عنيفة لا تزال متواصلة مع ميليشيا الحوثي، حيث حررت قوات الجيش مناطق الخسف‬⁩⁧‫، منصور‬⁩ ⁧‫البرش‬⁩ ⁧ال مروان‬⁩ ⁧والمناصير‬⁩ ⁧ولقشع في شرق الحزم.



‏⁧‫وقالت المصادر لـ«البيان» إن أكثر من 22 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم خلال المواجهات في حين تم أسر 16 آخرين فيما تواصل قوات الجيش التقدم نحو عاصمة المحافظة لتحريرها، وإن ميليشيا الحوثي أقدمت على تصفية عدد من أسرى الجيش بعد أن ألقي القبض عليهم خلال المواجهات وقيام الإعلام الحربي للميليشيا ببث لقاءات متلفزة معهم، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.



أما في جبهات محافظة الضالع فذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في حبيل يحيى وحبيل عُبيد وحبيل السماعي غرب مديرية قعطبة بغازات نوعية أدت إلى مصرع ستة من كبار قيادات ميليشيا الحوثي الميدانيين في هذه الجبهات، حيث كان قيادات الميليشيا تشرف على توزيع التعزيزات التي استقدمتها إلى هناك، وإن من بين القيادات التي لقيت حتفها: أبو علي السالمي من مديرية خولان محافظة صنعاء وبجانبه العشرات من القتلى والجرحى وأبو محمد الدغيش من محافظة عمران وأبو جبريل وجيه الدين من منطقة ميتم ـ محافظة إب، وعدد من مرافقيه.

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