الكويت تسجل 9 وفيات.. و955 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 9 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد - 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة بحسب صحيفة القبس، أن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 955 حالة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم.

من بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ‪319‬ حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و‪196‬ حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و‪139‬ حالة لمواطنين كويتيين، و‪111‬ حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة. ومن ضمن مجموع الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم رصد 332 حالة في منطقة الفروانية الصحية، و197 حالة في منطقة حولي الصحية، و188 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و112 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

أما عن المناطق السكنية والتي رصد فيها أكبر عدد للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد تم رصد 119 حالة في منطقة الفروانية، و77 حالة في منطقة جليب الشيوخ، و67 حالة في منطقة خيطان، و66 حالة في منطقة السالمية. ‫يصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت، والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 19564 حالة

وقد بلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19‪ ‬ في دولة الكويت 5515 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 310 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180، وقد جرى تسجيل 9 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2، حيث كان مرض كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة. يصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19، ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 13911 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 644 حالة، منها 72 لمواطنين كويتيين، و 572 لمقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوم في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز