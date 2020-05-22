عائلة جمال خاشقجي تعفو عن قاتليه

أعلن أبناء جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وفق ما أعلنه نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة.

وكتب صلاح خاشقجي: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين".

وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي عن صدور أحكام ابتدائية بإعدام 5 متهمين في قضية جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول في تركيا.

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