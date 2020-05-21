الجزائر بلا مركبات خلال عيد الفطر

المصدر: الجزائر- البيان

أعلنت الحكومة الجزائرية تعليق حركة الـمرور بالنسبة لجميع السيارات والدراجات النارية، خلال اليوم الأول واليوم الثاني من عيد الفطر المبارك.



وذكر البيان الحكومي، أن الإجراء يخص كافة الولايات (المحافظات)، ويظل مطبقاً حتى خارج أوقات الحجر الجزئي، موضحاً أن هذه التدابير تأتي في إطار النظام الصحي الوطني، وترمي أساساً إلى تقليص تنقل الأشخاص إلى أقصى حد، والتجمعات التي قد تنجم عنها كل الأوضاع الـمشجعة على انتشار وباء «كورونا».



من جهته، قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، إنّ بلاده نجحت في تحدي التلقيحات وفي تحدي الأدوية وستنجح في تحدي الكمامات.



وغرد جراد على تويتر قائلاً: «نجحنا في تحدي التلقيحات.. نجحنا في تحدي الأدوية وسننجح في تحدي الكمامات»، وأضاف أنه بروح مسؤولية الجزائريات والجزائريين سننتصر جميعاً على وباء «كورونا».

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