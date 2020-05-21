السيسي للمصريين: خلوا بالكم

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس أن حجم الإصابات بفيروس «كورونا» في مصر في المعدلات الطبيعية.



وقال السيسي، في كلمة بثها «التلفزيون المصري» خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3» بمحافظة الإسكندرية، إن ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي حول فيروس «كورونا» ومعدلات الإصابة يدعو للاطمئنان، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بشكل كبير مع باقي الأمراض خلاف فيروس «كورونا».



وأوضح أن معدلات الإصابات هو تطور طبيعي، داعياً المصريين إلى الحرص لمواجهة هذا الفيروس.



وطالب السيسي بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة التي ترفع المناعة، مشدداً على أنه رغم معدلات الإصابة مطمئنة إلا أن ذلك يتطلب ضرورة الوعي الكامل لدى المصريين في مواجهة الجائحة، قائلاً: «خلوا بالكم».



ووجه السيسي الشكر للأطقم الطبية، وأثنى على دورهم البطولي في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وحض المصريين على ضرورة مساعدة الأطباء والقيام بدورهم على أكمل وجه.

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