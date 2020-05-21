الشرعية تتقدم في نهم والحوثي يمطر المدنيين بالقذائف

المصدر: (عدن - البيان)

أحرزت قوات الجيش اليمني، المسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدماً جديداً في مديرية نهم شرق صنعاء، وحررت 11 كيلومتراً في هذه الجبهة.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، محمد مشلي، إنه رداً على تصعيد ميليشيا الحوثي الإيرانية واعتداءاتها على مواقع الجيش وقصفها منازل المدنيين، تمكننا من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة بمديرية نهم، وهي الدخيل والعلق والرماة والاغر وصفراء شنان والدشوش، كانت تتمركز فيها الميليشيا، ومن خلالها تستهدف التجمعات السكنية.

وفي الحديدة، استهدفت ميليشيا الحوثي، الأحياء السكنية، في مدينة التحيتا، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والقذائف، مسببة حالة من الرعب في صفوف المدنيين، ما ينذر بموجة نزوح جديدة للسكان، خوفاً على حياتهم، وعدم القدرة على مواصلة العيش والعمل في مزارعهم، في ظل القصف الحوثي المتواصل. وفي مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، قصفت ميليشيا الحوثي، القرى السكنية ومزارع اليمنيين في المديرية، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

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