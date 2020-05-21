الجامعة العربية تدعو دولها لتحرك سريع في مواجهة «كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

دعت جامعة الدول العربية، الحكومات العربية، للتحرك بشكل سريع والتعاون بينها، كجزء من تدابير الاستجابة الجماعية لمواجهة جائحة كورونا، في ظل ما خلفه الفيروس، ولا يزال من ضغوط على الامكانيات الصحية ونظم الحماية الاجتماعية العربية، وتداعياته الاقتصادية.

جاء ذلك في تصريح للسفيرة هيفاء ابوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة أمس، عقب اجتماع افتراضي عقدته الامانة العامة للجامعة «قطاع الشؤون الاجتماعية، إدارة السياسات السكانية، الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية «للمجلس العربي للسكان والتنمية.

وذلك عبر تقنية الفيديو برئاسة الأردن وبمشاركة أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية وعدد من الخبراء. وقال بيان وزعته الجامعة، إن الاجتماع عقد في مرحلة زمنية دقيقة في ضوء ما يشهده العالم من تداعيات للوباء الذي أثر على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب. وناقش الاجتماع، الانعكاسات المحتملة لجائحة كورونا على مستقبل السكان في العالم العربي.

كما بحث الإجراءات والسياسات السكانية التي يمكن للدول العربية اتخاذها لمواجهة عواقب هذا الوباء، خاصة على الفئات المتضررة والفئات الأكثر هشاشة، والاستفادة من التجارب العربية والممارسات الفضلى للحد من انتشار الفيروس، وتقييم الإجراءات الاحترازية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة والسياسات السكانية.

فضلاً عن مناقشة دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في تعزيز الاستجابات الوطنية، للحد من انتشار الجائحة وآثارها على السكان.

حظر جزئي

في غضون ذلك، بدأت السلطات العراقية، أمس، تطبيق إجراءات حظر التجوال في عدد من الأحياء السكنية ببغداد، لمدة أسبوعين. وتشمل إجراءات الحظر، أحياء الصدر والحبيبية والكمالية والشعلة والحرية والعامرية، بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس في هذه الأحياء المكتظة.

إصابات

وشهد عدد من الدول العربية حالات إصابة ووفيات تبقى محدودة نسبياً. فقد سجل لبنان 7 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961 حالة.

وأعلنت الكويت شفاء 204 حالات، ليصبح عدد المتعافين 4885. وسجلت البحرين 311 إصابة جديدة، لتبلغ الإصابات 4497، وتماثل للشفاء 370 بإجمالي حالات تعافٍ وصلت 333. وسجلت سلطنة عمان حالة وفاة جديدة، لترتفع الوفيات إلى 28، كما سجلت 372 إصابة، لترتفع إلى 6043 حالة.

وسجلت المملكة المغربية 25 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7048 حالة. وتماثل للشفاء 136 مصاباً.

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