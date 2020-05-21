إصابة محافظ الدقهلية وزوجته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، ونقل العدوى إلى زوجته، وفقاً لصحيفة الوطن المصرية.

وأوضح أنه نقل العدوى لزوجته، لكن أبناءه وأمه لم يصابوا.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: قال مختار: "أمى وأبنائي لم يصابوا، لكن زوجتي أصيبت.. الوضع الصحي لي ولزوجتي الحمد لله.. أنا وزوجتي نتلقى العلاج اللازم داخل الاستراحة".

وذكر مختار أنه تم رصد كل المخالطين له، وبلغ عددهم 51 شخصا، وبعد إجراء المسحات لهم، تبين سلبية عيناتهم، ولم نجد أياً منهم مصاباً بكورونا.

وعن موعد إصابته بكورونا أوضح مختار أنه علم بإصابته عندما كان في اجتماع مع وزير الري، وطالبه باتباع الإجراءات الطبية على الفور، وعزل المخالطين له، وفحصهم.

وأضاف: "ظروف عمل المحافظين تتطلب منهم أن يكونوا في الشارع ويتابعون المشروعات والعمل العام، ورغم اتباعي الإجراءات الاحترازية والطبية وارتداء الكمامة أصبت بفيروس كورونا".

وتوجه مختار بالنصح للمواطنين قائلًا: "أتمنى من كل أهالينا في الدقهلية، وكل المحافظات المصرية، أن يلتزموا منازلهم، ولا يخرجوا منها إلا للضرورة القصوى".

وأكد مختار أن العلاج الذي خضع له كان قويا، وأجهده كثيراً، قائلاً: "العلاج كان قويا وبيتعب المعدة وبه مشقة.. له آلام لا أتمنى لأحد أن يتعرض لها.. الإنسان يستطيع أن يقي أسرته ومن يعول من خلال اتباع التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج للمنزل إلا للضرورة القصوى".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز