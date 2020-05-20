«الصحّة» المصرية تحذّر من أرقام مفبركة عن «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الأرقام المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد الإصابات والوفيات لفيروس كورونا في البلاد غير صحيحة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت أرقاماً مغلوطة عن إصابات ووفيات يوم أمس بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشر البيان الرسمي.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، توضيحاً يؤكد أن الوزارة تنشر بياناً يومياً من خلال المكتب الإعلامي التابع لها، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة، بالأرقام الرسمية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا، مؤكداً نشر بيانات الإصابات والوفيات بشكل يومي بشفافية تامة.



وأهابت وزارة الصحة والسكان بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وشددت الوزارة على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من يتداول معلومات مفبركة وغير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

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