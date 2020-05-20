مصر تبقي على موعد أضخم معرض عسكري رغم الجائحة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2020» عن إجراء فعالياته في الفترة بين 7 و10 ديسمبر المقبل، دون تأجيل، رغم جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقالت الصفحة الرسمية للمعرض إن شركة «فينكانتيري» الإيطالية الرائدة في بناء السفن، أكدت على مشاركتها في فعاليات المعرض كراع رئيسي، لتنضم إلى قائمة رعاة المعرض التي تضم حالياً كلاً من شركة «آم بي دي إي» الأوروبية، وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

يشار إلى أن فعاليات معرض «إيديكس» أقيمت لأول مرة عام 2018 في القاهرة، حيث ضم المعرض أجنحة لشركات من عدة دول.

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