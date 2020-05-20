السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لأردوغان

المصدر: القاهرة - وكالات

هاجم النائب المصري عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنه يتدخل في ليبيا.

وأكد البرلماني المصري على الموقف المصري الحاسم من الأوضاع في ليبيا، قائلاً إن بلاده تؤمن تماماً بالحل السياسي في ليبيا، وترى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.

وأشار ناصر إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «رسالة واضحة لأردوغان حتى لا يفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار».

ولفت النائب عاطف ناصر، إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته في ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيداً، مضيفاً: «لا يجب أن يطمئن لمجموعة من والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبداً أن يتخطى حدوده».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر «لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها».

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