بعد إصابته .. إصابة زوجة محافظ مصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيبت زوجة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في مصر، بفيروس كورونا بينما جاءت نتيجة والدته وابنتيه سلبية، وفق ما أكدته نتيجة التحاليل الخاصة بالمخالطين به من أفراد أسرته.

وكانت قافلة من فريق الترصد بالطب الوقائي توجهت من محافظة الدقهلية لمنزل المحافظ بالقاهرة لأخذ مسحات من المخالطين له من أسرته وتم أخذ 4 عينات من زوجته وابنتيه ووالدته، وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته وهي أستاذة طب أسنان إيجابية للفيروس.

وكان المحافظ كشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا مؤكداً أنه شعر بالإرهاق بعد لقائه بوزير الري، مشيرا إلى أن "الكحة" كانت هي المسيطرة على حالته وحرارة جسده مضبوطة، ليكتشف بعدها إصابته بفيروس كورونا.

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