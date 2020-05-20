السعودية.. طلب نقل ابنته إلى المستشفى فتفاجأ بطائرة خاصة

المصدر: متابعة البيان

طلب مواطن بمنطقة عسير السعودية، من وزارة الصحة، مساعدته لنقل ابنته المريضة إلى مستشفى في الرياض لإجراء مراجعة طبية أو تأجيل الموعد، ففاجأته الوزارة بإرسال طائرة خاصة لنقل ابنته إلى المستشفى.

وأوضح والد الطفلة ويدعى الحسن الخبراني، في حديث مع برنامج الراصد بقناة «الإخبارية»، أن طفلته «ابتهال» تعاني من ضمور وكان لديها موعد مهم في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض؛ لتركيب جبائر لها بعد خضوعها لعملية قبل أشهر.

وأضاف أنه تواصل مع وزارة الصحة قبل أسبوع للتنسيق حول الأمر، وكان من ضمن الخيارات التي يضعها تأجيل الموعد لعدم استطاعته السفر بها إلى الرياض في ظل الظروف الحالية وتوقف الرحلات الجوية.

وقال إن وزارة الصحة فاجأته بإرسال طائرة خاصة يوم السبت الماضي، لنقل طفلته إلى المستشفى، وإعادتهما أيضاً إلى عسير بعد انتهاء المراجعة الطبية.

ووجه الحسن الخبراني شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير الصحة والشؤون الصحية بمنطقة عسير.

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