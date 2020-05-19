«الوقاية من كورونا» موقع إلكتروني جديد لـ«الصحة السعودية»

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن إطلاق موقع إلكتروني يحمل اسم «الوقاية من كورونا»، وهو منصة رئيسية للتوعية الصحية، ويتضمن الموقع جميع المعلومات الصحية الصحيحة حول ​فيروس «كورونا» المستجد، بما في ذلك الإحصائيات اليومية عن الحالات​ المسجلة في البلاد من ​الإصابات​ التراكمية والحالات ​الجديدة​ وحالات التعافي والوفيات في جميع المناطق.



هذا ويرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع وتساهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.



وشمل الموقع عدداً من الموضوعات مثل تعريف «كورونا» المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937 وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.



ويأتي إطلاق هذا الموقع تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» ومنع انتشاره حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز