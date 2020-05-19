الأردن يعلن قراره بشأن صلاة عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، الثلاثاء، أن صلاة عيد الفطر ستقام في المنازل التزاما بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة في تصريح صحفي إن "موعد الصلاة سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف (0430 ت.غ) من صباح أول أيام العيد، وسيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد".

وأوضح أن الغاية من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن "صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى".

ودعا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي للجائحة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم حظر شامل على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء.

وفعلت الحكومة في 17 مارس "قانون الدفاع" الذي يطبق فقط في حالات الطوارئ، من ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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