ما أسباب قلة وفيات فيروس كورونا في السعودية؟

أوضح المتخصص في المناعة والعدوى، الدكتور همام عقيل، أسباب كون السعودية من أقل دول العالم في وفيات فيروس كورونا، وفقا لصحيفة عاجل.

وقال عقيل خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن هناك عدة أسباب أدت إلى تقليل عدد الوفيات، وهي:

أولًا: المعدل العمري في السعودية والمنطقة، حيث إنه منخفض مقارنة بالدول، التي توجد بها وفيات كثيرة مثل أوروبا.

ثانيا: الإجراءات الاستباقية، التي طبقتها المملكة لمواجهة الفيروس، والتي اتخذتها في وقت مبكر جدًا، وهو ما اتضح في معاناة دول بالمنطقة بها نفس المعدل العمري؛ لكنها تأخرت في الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: سعة المستشفيات بالمملكة كانت كافية لكل مصابي كورونا، أما في بعض الدول الأخرى فقد تعدى عدد المرضى سعة المستشفيات على استيعابهم.

ونصح الدكتور عقيل بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن مشكلة كورونا تكمن في الإصابات الكثيرة، التي قد تفوق عدد الأسرّة بالمستشفيات.

وأضاف، أن أكثر حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تحتاج إلى تدخل طبي، والقليل يحتاج إلى عناية مركزة، موضحًا أن اللقاحات المضادة للفيروسات غالبًا تستغرق الوصول إليها وإنتاجها من 5 إلى 10 سنوات.

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