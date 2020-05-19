مصر تخفض مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج لـ7 أيام .. بشرط

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر طبية بإدارة الحجر الصحي المصري في مرسي علم إنها تلقت إخطارًا من وزارة الصحة يقرر تعديل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى7 أيام شرط إجراء تحليل للحالة إذا جاءت سلبية يقوم باستكمال مدة الـ14 يوماً بمنزله وفي حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض عليه يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وكان مطار مرسى علم قد استقبل العشرات من الرحلات الجوية التي أقلت نحو 4 آلاف من العائدين من الخارج، وتم إخضاعهم للحجر الصحي بعدد من فنادق مرسى علم لمدة 14 يومًا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز