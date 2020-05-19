سفير السعودية في الإمارات: صالح كامل تكفل بطائرة لإجلاء مريضين

المصدر: البيان الإلكتروني

رحلة كفاح وشخصية عصامية.. جملة لخص بها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، مسيرة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل التي شكلت نقطة مضيئة في حياة الفقيد، كواحد من الرعيل المتميز في المجتمع السعودي، وأنموذج مشرق في الجد والاجتهاد والعمل الوطني الفاعل، الذي أبرزته منجزاته العديدة التي ساهم من خلالها في بناء وطنه بالعمل الدؤوب، ما أهله ليصبح إحدى الدعامات الاقتصادية والوطنية.

«وطرق صالح كامل أعمال الخير مبكرا منطلقا من حس مرهف وعاطفة جياشة للمحتاجين» بحسب الدخيل الذي غرد عبر حسابه بـ«تويتر»: قائلا: «الفقيد هاتفني مباركاً برمضان، فقلت له: الحق لك يا عم صالح. قال: الأب يبارك لابنه! ثم تواصل معي طوال الأسبوعين الأولين لتسهيل إجلاء شابين مريضين بأمراض مزمنة، ولأن الإجلاء لم يكن لمدينتيهما، تكفل «رحمه الله» بقيمة الطائرة الخاصة التي نقلتهما».

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