تدمير صاروخ باليستي حوثي استهدف مأرب

المصدر: ‫عدن - البيان

دمرت الدفاعات الجوية لقوات التحالف، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مدينة مأرب، بالتزامن واشتباكات عنيفة شهدتها خطوط التماس وسط مدينة الحديدة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن الدفاعات الجوية للتحالف، اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية في المدينة، فدمرته وأسقطته خارج المدينة دون أضرار، بعد ساعات على اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا نحو المدينة التي يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النازحين من جحيم الحرب.

‏إلى ذلك، تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في جبهة نجد العتق بمديرية نهم‬ شرقي صنعاء، وشنت هجوماً معاكساً، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع.

وفي الحديدة، ذكرت مصادر القوات المشتركة أن اشتباكات عنيفة دارت وسط مدينة الحديدة، ألحقت خلالها الميليشيا خسائر بشرية جراء خروقاتها الجديدة، وأن هذه الاشتباكات شملت خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن ميليشيا الحوثي استهدفت مطاحن ومخازن قمح البحر الأحمر بقذيفة دبابة، كما استخدمت سلاح المدفعية من مواقع تمركزها بين المنازل، في حارتي 7 يوليو والضبياني، في استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل الحديدة.

وفي جنوب الحديدة، ذكرت القوات المشتركة أن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي، لقوا مصرعهم، في مواجهات اندلعت في مديرية حيس جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وفي الحديدة أيضاً، اختطفت ميليشيا الحوثي، وديع الشرجبي الأستاذ في قسم الإعلام بجامعة الحديدة، بسبب كتاباته وإدانته لاختطاف عدد من طلاب الجامعة خلال الفترة الأخيرة، ومطالبته بالإفراج عنهم، ومراعاة أوضاعهم الأسرية والصحية.

أما في تعز، لقي مسؤول نقطة أمنية لميليشيا الحوثي، اسمه أحمد المزاحم، وأصيب مساعد له، في هجوم نفذه مسلحون مناهضون للميليشيا في مديرية شرعب السلام.

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